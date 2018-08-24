Порошенко провел беседу с президентом Финляндии

Источник: Корреспондент.net

Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили важность освобождения украинских заложников и заключенных, в частности немедлительного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Также отмечается, что финский президент поздравил украинский народ с Днем независимости.

Президенты двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности согласовали сроки последующих контактов на высшем уровне.

Сообщается, что собеседники скоординировали позиции и дальнейшие усилия для обеспечения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Кроме этого, Порошенко поздравил Сауле Ниинисте с 70-летним юбилеем и поблагодарил за значительный личный вклад в обеспечение последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.