Порошенко провел переговоры с Эрдоганом

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе рабочего визита в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства вечером во вторник, 12 июня.

"Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар, а также призвал его способствовать в освобождении украинских заложников.

"Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на наивысшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализации инициативы относительно проведения трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан", – отметили в пресс-службе.

Отдельно отмечалось на важности завершения переговорного процесса относительно заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Также президенты двух стран обменялись мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.