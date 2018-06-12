Порошенко провел переговоры с Эрдоганом
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе рабочего визита в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства вечером во вторник, 12 июня.
"Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар, а также призвал его способствовать в освобождении украинских заложников.
Отдельно отмечалось на важности завершения переговорного процесса относительно заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Также президенты двух стран обменялись мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.