Порошенко провел встречу с Трампом в Париже

Источник: Корреспондент.net

В Париже состоялась короткая встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства рассказал журналистам, сообщает Укринформ в воскресенье, 11 ноября.

По его словам, встреча состоялась на полях Парижского форума во имя мира.

"По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу акцентировать на договоренности о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сказал Порошенко.

По словам президента, в целом на протяжении визита в Париж он провел порядка 40 двусторонних встреч.