Порошенко: Путь к усиленной военной помощи открыт

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за предоставление поддержки в сфере безопасности. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали политику помощи по безопасности нашей стране, а Канада включила Украину в Контрольный список стран, в которые разрешена поставка автоматического оружия", – заявил президент.

Порошенко констатировал, что "путь к усиленной военной помощи Украине открыт".

"Единым фронтом продолжаем укреплять наше партнерство в сфере безопасности для противодействия агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – резюмировал он.