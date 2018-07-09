Порошенко рассказал о путях сближения с ЕС

Источник: Корреспондент.net

На саммите Украина-ЕС была согласована дальнейшая интеграция Украины с Евросоюзом. Об этом в понедельник, 9 июля, по окончании саммита заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, речь идет не о подписании нового договора, а об использовании возможностей, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

"Сегодня мы согласились с видением дальнейшей секторальной интеграции, полностью основанной на положениях Соглашения об ассоциации", - заявил он

В частности, президент назвал четыре направления или сектора сближения. Это - сектор энергетики (Украина хочет стать членом энергетического союза), внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, а также "углубление таможенного сотрудничества".

Вместе с тем, представители руководства ЕС пока не комментировали, насколько глубокой должна быть упомянутая Порошенко интеграция. Издание отмечает, что ЕС не давал согласия на переговоры об ассоциации Украины с Шенгенским союзом. Также в Брюсселе нет четкой поддержки по созданию таможенного союза, на котором настаивает Киев.