Порошенко рассказал, от чего "корчит Москву"

Источник: Корреспондент.net

Есть три украинских бренда, которые больше всего не дают покоя властям России. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter в субботу, 13 октября.

"Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь, по поводу которой Путин вчера даже Совбез собирал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри Украины", – отметил Порошенко.