Порошенко рассказал суду о своей поездке в Крым в 2014 году

Украинский президент расценил эти действия как "агрессию и незаконную аннексию суверенной территории Украины".

Давая показания в режиме видеоконференции из администрации главы государства, Порошенко рассказал о своей поездке в Крым 27 февраля 2014 года, целью которой было урегулирование ситуации на полуострове. Он сообщил, что намеревался "лично провести переговоры с депутатами Верховного Совета Крыма", чтобы "остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день происходили в Симферополе и Крыму".

Суд досрочно прекратил допрос Порошенко после того, как сторона защиты задала вопрос о его отпуске на Мальдивах. "Защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, не желая вас допрашивать", - указал председательствующий судья Владислав Девятко.

Сторона обвинения на процессе, проходящем в Оболонском районном суде Киева, ставит в вину экс-президенту Януковичу то, что он легитимировал аннексию украинского Крыма Россией. Прокуратура опирается в своих обвинениях на письмо Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой направить войска для "восстановления законного порядка". После того как в феврале 2014 года Янукович был свергнут с поста президента, он живет в России.