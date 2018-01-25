25.01.2018
Порошенко: Решение о баллотировании на второй президентский срок зависит от успешности следующих 6 месяцев
Источник: 112.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода, когда стартует избирательный цикл, и это решение будет зависеть от успешности предстоящего полугода.
Так, президент Украины на "Украинском завтраке" в Давосе, отвечая на вопрос о его участии в выборах, сказал: "У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью".
"Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", - сказал он.
Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.
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