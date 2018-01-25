Порошенко: Решение о баллотировании на второй президентский срок зависит от успешности следующих 6 месяцев

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода, когда стартует избирательный цикл, и это решение будет зависеть от успешности предстоящего полугода.

Так, президент Украины на "Украинском завтраке" в Давосе, отвечая на вопрос о его участии в выборах, сказал: "У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью".

"Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", - сказал он.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.