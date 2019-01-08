Порошенко решил присвоить Филарету Героя Украины

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко решил присвоить патриарху Филарету звание Герой Украины его вклад в борьбу за поместную церковь в Украине.

"Еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины", - написал Порошенко в соцсети.