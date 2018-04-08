Порошенко с супругой помолились за Украину

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми в Пасхальную ночь побывал в нескольких христианских храмах Киева и принял участие в праздничных богослужениях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во всех христианских святынях президент приветствовал верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.

"В этом году Пасха − это особенный день. Потому что вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины", − написал Порошенко в Facebook.