Порошенко: Санкции будут до освобождения Украины

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций относительно России.

"Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе, и политизированного проекта Северный поток-2", – написал президент на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что санкции "будут действовать до полного освобождения украинской земли", что еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и США.