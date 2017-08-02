02.08.2017
Порошенко: Санкции будут до освобождения Украины
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций относительно России.
"Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе, и политизированного проекта Северный поток-2", – написал президент на своей странице в Facebook.
Порошенко отметил, что санкции "будут действовать до полного освобождения украинской земли", что еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и США.
Новости раздела
Украина
01.08.2017
Не каждый мог: Савченко рассказала о работе в сексе по телефону
Опыт такой работы она получила в 21 год.
Украина
01.08.2017
Найду путь домой. Саакашвили хочет вернуться в Украину
Политик обещает объявить осенью "мобилизацию".
Украина
01.08.2017
На Донбассе три поселка подключили к электроснабжению
В этих населенных пунктах больше года не было света.
Украина
01.08.2017
В Украине объединяются два банка
Индустриалбанк и Экспресс-банк имеют общую группу акционеров.
Украина
01.08.2017
Транзит газа из России через Украину побил рекорд
Из России Украина не импортирует газ уже 613 дней.
Украина
01.08.2017
Группа бабушек на рейсе в Будапешт удивила соцсети
Фотографии из Борисполя активно обсуждают украинские пользователи Facebook.
Украина
01.08.2017
Украина договаривается о безвизе с 14 странами
Украинские дипломаты ведут переговоры с государствами Азии и Америки.
Украина
01.08.2017
ЦИК: На выборы президента нужны миллиарды
Утвержден ориентировочный объем расходов с учетом возможных двух туров.
Украина
31.07.2017
Госкино выделит на съемки "Захара Беркута" 30 миллионов
Старт съемок исторической драмы намечен на 2018-й год.
Украина
31.07.2017
Украина договорилась о поставках угля из США
Первая партия американского антрацита объемом 85 тысяч тонн будет поставлена в начале сентября.
Украина
31.07.2017
В Украине вновь выросли долги по зарплате
Почти половина зарплатных долгов приходится на Донбасс.