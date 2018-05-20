Порошенко: Северный поток-2 − угроза Европе

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что конечной целью газопровода Северный поток-2 является уничтожение Европы. Об этом он написал в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeinе.

"Строительство Nord Stream 2 − чисто геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, чтобы, в конце концов, ее уничтожить. Это всегда было идеологией энергетической политики Кремля", − отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет оснований верить в обратное, так как российская агрессия против Украины и Запада не остановлена и Кремль продолжает нарушать международное право в Крыму.

Порошенко считает, что строительство газопровода сдерживает Россию, но как только Северный поток-2заполнится российским газом, идущим в обход Восточной Европы и Украины, Кремль начнет "еще более жесткое наступление" на европейские ценности.

При этом украинский лидер уверен, что выгоды от проекта основаны на "пустых обещаниях Москвы".

"Многие в Европе видят в этом попытку "накормить монстра". <...> Инвестиции в Nord Stream 2 являются инвестициями в разложение Европы. У Европы сейчас два выбора: поддержать тех, кто хочет объединиться с ней или построить совершенно ненужный трубопровод, который соединит ее со страной, которая открыто презирает Европу", − подытожил Порошенко.