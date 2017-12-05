Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

Украина

Минимальная зарплата до 4100 грн: Когда и при каких условиях возможно повышение

Глава государства сделал важное заявление - в 2018 году минимальная заработная плата может быть повышена до 4100 грн. Это станет возможным благодаря росту экономики и продолжению процесса вывода зарплат из тени. Однако о повышении "минималки" с 1 января не может быть и речи - пока в госбюджете на 2018 год предусмотрена лишь возможность такого повышения