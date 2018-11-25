Порошенко созвал военный кабинет по Азову

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Тwitter.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - написал он.

Также Порошенко сконтактировал с руководством Евросоюза и НАТО из-за этой ситуации, сообщили РБК-Украина в Администрации президента.

Отмечается, что агрессивные действия РФ требуют осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включительно с санкциями.