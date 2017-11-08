Порошенко созывает заседание из-за Польши

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко предложил провести чрезвычайного заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

"Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша и, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши", - сказано в нем.

По словам Цеголко, резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования.

Также он обратил внимание, что Министерство иностранных дел ранее заявляло, что в Украине нет политиков с антипольскими настроениями.

"Консультационный комитет является совещательным органом, он призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Польшей, который возглавляют внешнеполитические советники президентов", – добавил пресс-секретарь.