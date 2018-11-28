Порошенко связал инцидент на Азове с Томосом

"Говорят, а для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было Томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст. Он просчитался. Будем молиться и все будет хорошо", - сказал Порошенко.

Также, по его словам, целью РФ было перекрытие международной финансовой помощи Украине. "И вторая позиция, чтобы лишить нас международной помощи. Якобы средств стране, которая не воюет, не дадут. Вчера я провел интенсивные международные консультации и сказал: это же не мы воюем. Мы выполняем свой святой долг защищать родную землю. И мы услышали ответ: господин президент, мы вам верим", - заявил Порошенко.