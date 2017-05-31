Порошенко: Теперь не Кремль определяет цену на газ

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко заявил, что после выигрыша Нафтогаза стоимость газа на украинском рынке будут определяться не Кремлем, а прозрачным и свободным рынком.

"В удовлетворении требований российского "Газпрома" платить за газ на основании "бери или плати" отказано. Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году", - написал Порошенко в Facebook

По его словам, решение суда в Стокгольме дает право Нафтогазу требовать снижения цены на газ по контракту с Газпромом по условиям рынка.

"Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа", - написал президент.

"Для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между Нафтогазом и Газпромом впервые регулируются цивилизованным юридическим способом", - добавил он.