Порошенко: Томос для церкви у нас еще не в кармане

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед участниками всеукраинской прощи в Зарванице заявил, что автокефальная церковь является вопросом украинской независимости, национальной безопасности и мировой геополитики.

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и, в конце концов, всей мировой геополитики", - сказал Порошенко.

По его словам, именно поэтому Москва и ее пятая колонна внутри Украины оказывают яростное сопротивление созданию автокефальной церкви.

"Ситуация не простая. Противодействие - масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, что Томос у нас в кармане. Но нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить - молиться, и верить и бороться", - добавил президент.

"А еще говорят, нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии сейчас в Украине является именно такой идеей", - считает он.

В то же время Порошенко подчеркнул, что речь идет не о создании государственной церкви, потому что церкви были и будут независимыми от государства.