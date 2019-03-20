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20.03.2019

Порошенко торопит Минобороны с закупками Javelin

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Хмельницкую область, где состоялась передача военным крупной партии вооружений, поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке в США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. 

"Верю, что турецкие боевые дроны, американские Джавелины, другие позиции, которые поставляют нам наши партнеры, отечественные изделия оборонно-промышленного комплекса значительно повысят цену грубой агрессии Кремля против Украины", - сказал Порошенко.

"Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках (комплексов Javelin) у наших американских партнеров", - добавил он.

Как сообщалось, два дня тому спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Киев просит предоставить систем противовоздушной и прибрежной обороны, а также больше комплексов Javelin.

 

 
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