Порошенко: У нас не будет государственной церкви

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине не было, нет и не будет государственной церкви, а в Украинскую автокефальную православную церковь не будут приглашать насильно. Об этом он сказал в воскресенье, 14 октября, выступая перед молебном на Софийской площади в Киеве.

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать насильно. Еще раз подчеркиваю, это – вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Российской православной церковью", - сказал Порошенко.

Он добавил, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить Единую украинскую поместную православную церковь.

"Общее развитие независимой церкви не может быть поводом для раздора, для противостояния, для насилия. Я уже говорил, как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, то – московская агентура. Мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну в Украине", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что в целом государство свою миссию в религиозном вопросе выполнило, дальше - дело самой церкви, куда государство не будет вмешиваться.

"Мы получили доброе известие из Константинополя. И далее - уже внутренние вопросы, в которые светской власти вмешиваться нельзя и она не будет этого делать", - сказал Порошенко.