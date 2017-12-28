Порошенко: Украина готова возобновить закупки газа у России при условии дешевизны и некоррупционности

Источник: 112.ua

Украина готова возобновить закупки газа у России, если он будет дешевым и процесс будет некоррупционным. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую обл..

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия, – ред.) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - заявил Порошенко.

При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Поясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствия коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа". И только решительными действиями, том числе в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.

Отметим, что Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года.