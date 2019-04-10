Порошенко утвердил годовую нацпрограмму сотрудничества с НАТО

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко, ранее заявивший, что Украина готова к выполнению Плана действий по членству в НАТО, утвердил годовую национальную программу сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО).

Об этом он сказал в среду, 10 апреля, на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Президент отметил, что подписал указ об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии "Украина - НАТО" на 2019 год.

Программа должна обеспечить скоординированное комплексное развитие сотрудничества Украины и НАТО по всем направлениям взаимодействия.

Программа определяет общие политические цели партнерства Украины с НАТО и направления взаимодействия с Организацией в сфере международной безопасности (международные операции по поддержанию мира, борьба с терроризмом, контроль над вооружениями, экологическая безопасность).

Кроме этого, программа отражает ключевые шаги в процессе осуществления политических, экономических и социальных реформ в стране, основные элементы политики в сфере национальной безопасности и обороны.

Годовая национальная программа сотрудничества Украина - НАТО определяет цели, задачи и практические меры по реформированию сектора безопасности и обороны и повышение уровня обороноспособности Украины, которые будут реализовываться во взаимодействии с НАТО определенными исполнителями - центральными органами исполнительной власти.