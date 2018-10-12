12.10.2018
Порошенко утвердил решение СНБО о защите морей
Источник: Корреспондент.net
Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 12 октября О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Текст вступившего в силу указа № 320/2018 и соответствующее частично засекреченное решение СНБО опубликованы на сайте президента в пятницу, 12 октября.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2018 года О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе (прилагается, тайно, без подпунктов "б", "г", "ґ", "е" подпункта 1, подпунктами "а", "в", "г" подпункта 2, подпункта "в" подпункта 3, подпункта 5 пункта 1, подпунктов 1 - 3 пункта 2, пунктов 3-7, подпункта 3 пункта 8 - нетайно)", - говорится в документе.
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