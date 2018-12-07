Порошенко утверждает, что подписал госбюджет-2019

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал Государственный бюджет Украины на 2019 год. Об этом он сказал на форуме в Киеве.

"Я ... подписал бюджет", - отметил глава государства.

При этом он поздравил новоназначенного министра финансов Оксану Маркарову.

Примечательно, что на сайте Верховной Рады информации о том, что президент Украины подписал проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год, пока нет.

Напомним, 5 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон О Государственном бюджете Украины на 2019 год, документ отправили на подпись президенту.