19.12.2018
Порошенко уволил Богомолец с должности своего внештатного советника
Источник: Українські новини
Президент Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности советника Президента (вне штата).
Об этом говорится в указе Президента №433 от 19 декабря, передают Українські Новини.
Богомолец является также депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", председателем комитета по вопросам здравоохранения.
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