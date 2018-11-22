22.11.2018
Порошенко уволил главу Луганской ОГА
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза. Соответствующий указ он подписал в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.
"Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации, согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.
Известно, что Юрий Гарбуз занимал должность председателя Луганской ВГА с 29 апреля 2016 года. На этом посту он сменил нынешнего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.
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