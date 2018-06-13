Порошенко уволил и наградил орденом Ярослава Мудрого Жебривского

Минобразования начало переговоры с венгерской общиной в Украине об имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

Венгерская община в Украине хочет, чтобы их дети учились по венгерским учебникам

У Украины есть возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы МВФ, но в этом случае повышаются риски для экономики, утверждает Дмитрий Сологуб.

У Билла Уоррена возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударил его по лицу и руке.

Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней, сообщили в ГСЧС.

Большинство людей из "расстрельного списка" – украинские журналисты, а также журналисты, которые выехали из России.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует Раде принять проект постановления №8343 о запрете трансляции Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.

В Украине могут запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу-2018

В Украину с визитом прибудут депутаты Хармс и Ауштревичус, а также вице-президент Еврокомиссии Домбровскис.

На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы – 2 млрд куб. м.

Президент России в очередной раз заявил, что украинцы и россияне - это один народ и будущее у них должно быть общее. Также он рассказал об угрозе украинской государственности.

На улице Северной накопилось более двух тысяч тонн отходов. Чиновники обещают вывезти мусор до 16 июня.

На встрече министров иностранных дел нормандской четверки будут представлены инициативы Германии и Франции по решению ситуации на востоке Украины.

По данным статистического ведомства, в мае инфляция в Украине не изменилась, а в годовом измерении замедлилась до 11,7%.

Вместе с Данилюком заявление на увольнение написали заместители советники, которых он привел в Минфин.

По словам президента, военные сводки о ситуацию на Донбассе изменились в лучшую сторону после началал Операция объединенных сил.

Президент провел встречу с родными и семьями украинских политзаключенных, которые, по его словам, осудили заявление нардепа.

Более года Украина ждала пересмотра программы и получение пятого транша МВФ по ряду причин, в том числе из-за цены газа и Антикоррупционного суда.

Спикер Рады подписал закон во время заседании с представителями парламентов Грузии и Молдовы.

Небольшие предприятия начнут продавать через систему ProZorro уже в этом месяце, сообщил премьер.

На видео мужчина в балаклаве бросает гранату в зал под ноги посетителям ночного клуба Луна.

Глава государства также мечтает, что к этому времени Украина присоединится к Североатлантическому альянсу.

Сепаратисты стреляли из 120 и 82-мм минометов в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески.

Восемь поездов назначено в Одессу, пять - в Херсон, по три - в Геническ и Бердянск. Также увеличена периодичность курсирования популярных графиковых поездов.

За год безвизовым режимом воспользовались 555 тысяч украинских граждан. Эксперты говорят о постепенном падении "ментального занавеса".

Центробанк подал в швейцарский и украинский суды иски, направленые на погашение задолженности по пяти кредитным договорам.

Банки больше не будут требовать подпись клиента на чеке, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тысяч гривен.

Украина рассчитывает на поставки газа из Трансанатолийского газопровода через Болгарию и Румынию.

Сегодня была проведена проверка готовности подразделений одной из танковых бригад ВС Украины в составе Объединенных сил.

Система фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме до сих пор не введена из-за отсутствия средств.

В Министерство энергетики РФ уточнили, что без света оставались еще и 167 тысяч человек в Краснодарском крае. Причины аварии пока не установлены.

Донбасс ждет нового руководителя и, очевидно, новых действий Киева на востоке Украины. О том, что изменится после отставки Павла Жебривского - журналист Сергей Руденко в комментарии для DW.

В нескольких районах столицы второй день проходят масштабные учения полиции и Нацгвардии.

В Мариуполе сегодня празднуют четвертую годовщину со дня спецоперации по зачистке города от боевиков "ДНР".

Видео дня: в пятницу 13-го четыре года назад украинские воины освободили Мариуполь

Об этом говорится в указе Президента №164 от 13 июня, передают Українськi Новини.

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