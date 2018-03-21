Порошенко ужесточил въезд россиянам в Украину

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко в среду, 21 марта, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда иностранцев из стран миграционного риска, в частности, россиян, в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Граждане из списка стран миграционного риска, и в первую очередь граждане России, должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.

Для этого Совбез также поручает Кабмину в течение месяца разработать и внести в парламент необходимые изменения в законы о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и о пограничном контроле.

Также правительству поручили подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые усилят ответственность за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставление жилья, регистрацию иностранцев и лиц без гражданства и оформление для них документов, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Согласно решению СНБО, в течение двух месяцев должен быть подготовлен и утвержден порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины; порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.