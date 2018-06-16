Порошенко в 2017 дарили книги про холодец и спорт

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в прошлом году получил 74 подарка,сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Администрацию президента.

Из них - три журнала с рецептами, книги "Холодцы и заливные блюда" и "Веселая физкультура", дорожные шахматы, вышитая икона, два своих портрета, а также рисунки с пожеланиями от школьников.

От должностных лиц иностранных государств или международных организаций в списке подарков указаны фарфоровая статуэтка "Лев" от премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, книга "Письмо от сирийских детей" от посольства Турции, а также календарь, диск и сумка с логотипом 70-летия Организации Объединенных Наций от представительства ООН в Украине.

Среди полученных президентом в 2017 году подарков подавляющее большинство – книги, преимущественно от их авторов. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото.