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04.08.2017

Порошенко: В Украине преодолен пик преступности

Источник: 112.ua

В Украине преодолен пик преступности. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Нацполиции, которые транслировал телеканал "112 Украина", заявил президент Петр Порошенко.

"Нельзя пока сказать, что мы достигли коренного перелома в борьбе с криминалом во всех его проявлениях. В первую очередь тех, которые угрожают жизни и здоровью людей, безопасности и собственности граждан... Но хорошая новость в том, что все же преодолен тот негативный пик преступности, который был вызван сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы", - отметил он.

При этом Порошенко подчеркнул, что количество организованных групп и преступных организаций, противоправную деятельность которых полицейские пресекли в первом полугодии 2017 года, уже превышает показатель прошлого года.

"По сравнению с прошлым годом уменьшено количество тяжких телесных повреждений, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж и мошенничеств, умышленных убийств. Хотя, к сожалению, некоторые преступления также имеют громкий негативный публичный резонанс и затмевают любую положительную статистику. Позитивные сигналы - это лишь первые шаги к пути, на котором мы не имеем права остановиться", - сказал он.

Ранее Порошенко отметил, что сегодня до 12 тысяч полицейских работают в 32 городах. Также начинает нести службу новая дорожная патрульная полиция: уже более 60 экипажей ежедневно патрулируют важнейшие магистрали международного и общегосударственного значения.

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