Порошенко в Вильнюсе вручил литовцам Ордена Свободы за помощь Украине

Источник: 112.ua

В Вильнюсе президент Украины Петр Порошенко вручил литовцам Ордена Свободы за вклад в развитие украинско-литовских межгосударственных отношений и помощь Украине. Порошенко вручил ордена в греко-католической церкви во время встречи с украинской общиной, церемонию транслировал телеканал.

Порошенко заявил, что награждает "великих сынов литовского народа, которые так много сделали для становления, возрождения и развития украинского государства".

Порошенко поблагодарил литовский народ и украинскую общину за помощь Украине.

"Первое оружие после начала российской агрессии в 2014 году пришло в Украину из Литвы, и первая гуманитарная помощь, первых раненых больше всех приняла Литва, и подписание об ассоциации с ЕС должно было состояться в Литве. И сегодня самым надежным союзником, надежным адвокатом, который дал возможность Украине сказать окончательное "прощай" Советскому Союзу и Российской империи и вернуться через безвизовый режим в ЕС, - этим союзником была именно Литва", - заявил Порошенко.

Отметим, сегодня президент находится с визитом в столице Литвы, Вильнюсе.