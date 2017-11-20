Порошенко внес в Раду законопроект о дипломатической службе

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту рассмотреть законопроект о дипломатической службе, документ он внес в Верховную Раду как неотложный. Об этом глава государства написал на странице в Facebook.

"Принятие закона не менее важно, чем построение оборонной стратегии и утверждение Стратегического оборонного бюллетеня и реформирования армии. Это тоже наша армия, но уже на другом фронте – фронте внешней политики, который позволяет держать и мобилизацию союза коалиции в поддержку Украины, и продление санкций, и движение реформирования нашей страны в Европу", - убежден президент.

По словам Порошенко, документ повысит престижность работы дипломатов, а также реформирует дипслужбу до современных мировых стандартов.

В пресс-службе президента заявляют, что основной задачей проекта закона является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы как государственной службы особого характера.

"Законопроект определяет правовой статус таких лиц (дипломатов, - ред.), особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок поступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также нормирует вопросы оплаты труда, социальные гарантии работников", - сказано в сообщении.

Отметим, в настоящее время на сайте парламента законопроекта нет.