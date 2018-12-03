Найти

03.12.2018

Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ

Источник: DW

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 3 декабря, внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ определен президентом как неотложный для принятия, сообщается на сайте украинского парламента.

В конце августа Порошенко заявил, что соглашение о сотрудничестве с РФ "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом". 17 сентября президент Украины подписал указ о прекращении этого договора в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и предложением министерства иностранных дел Украины. Через два дня указ был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" и таким образом вступил в силу. Украинскому МИДу было поручено проинформировать о намерении Киева прекратить действие договора российскую сторону, а также ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Договор о дружбе Украины и РФ был заключен в 1997 году

Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украинойбыл заключен на 10 лет в 1997 году и один раз продлевался на тот же срок в 2008 году. Он закреплял принципы стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Автоматическое продление договора предусматривалось, если за полгода до истечения срока действия одна из сторон не сообщит о желании его прекратить.

В 2014 году Россия в нарушение этого договора и других взятых на себя международных обязательств аннексировала украинской полуостров Крым. Москву также обвиняют в поддержку пророссийских сепаратистов, установивших на востоке Украины контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей. В ноябре 2018 года конфликт между Киевом и Москвой обострился из-за задержания российской стороной украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.  

 

Новости раздела
Украина
03.12.2018
Киев обратился в IMO из-за ситуации в Азове
Украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты.
Украина
03.12.2018
Помпео обсудит в Брюсселе ситуацию в Украине
Глава Госдепартамента США вновь поднимет вопрос "справедливого распределения" взносов на совместную оборону стран-членов Альянса.
Украина
03.12.2018
Украина затребовала допуск консула к морякам
Украинских моряков, как узнала омбудсмен, расселят по двухкомнатным камерам с другими заключенными.
Украина
03.12.2018
Конфликт на Азове: Эстония поддержала Украину
Эстонские депутаты выразили поддержку Украине и ее праву защищать свои территориальную целостность и суверенитет.
Украина
02.12.2018
Порошенко обвинил Россию в попытке захватить Мариуполь и Бердянск
Президент Украины считает, что НАТО должна расширить военно-морское присутствие в Черном море в ответ "агрессивные действия России". Глава МИД ФРГ Мас эту идею уже отверг.
Украина
02.12.2018
Украина опустилась в рейтинге паспортов
Паспорт Украины опустился с 24 на 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира - Global Passport Power Rank 2018.
Украина
02.12.2018
На Азове необходим международный контингент – МИД
В украинском МИДе считают, что международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал всему миру.
Украина
02.12.2018
Порошенко назвал главную цель нормандской встречи
Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации.
Украина
02.12.2018
Украинцы не спешат растаможивать "евробляхи"
В Украине с 26 ноября официально растаможили лишь 74 автомобили на еврономерах. Сумма от растаможки этих авто составила 4,67 млн грн.
Украина
02.12.2018
Путин игнорирует запрос Порошенко о переговорах
Глава РФ до сих пор не ответил на запрос президента Украины на телефонные переговоры по захвату украинских кораблей в Черном море.
Украина
01.12.2018
Военно-промышленный комплекс Украины переходит на особый режим работы
В связи с военным положением, которое Киев ввел из-за конфликта с Россией в Керченском проливе, 3 декабря начнутся масштабные сборы украинских резервистов и военнообязанных.
Украина
01.12.2018
Прокуроры за два года вернули 108 миллиардов - ГПУ
В рамках спецконфискации возвращены средства и активы стоимостью 44 млрд из указанной суммы.
Украина
01.12.2018
В Украине выпало до 23 сантиметров снега
Полиция на стационарных постах помогает водителям, но также призывают учитывать обстановку на дороге, прежде, чем выезжать.
Украина
01.12.2018
ВСУ получили модернизированные самолеты
Президент напомнил, что каждая новая единица боевой техники - это весомый вклад в национальную обороноспособность.
Украина
01.12.2018
ОПК Украины перевели в особый режим - Порошенко
Также глава государства заявил, что военное положение расширяет возможности ВС и всего сектора безопасности.
Украина
01.12.2018
Порошенко и глава МИД Польши провели переговоры
Стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня.
Украина
30.11.2018
Долги за коммуналку выросли на миллиард за месяц
В Украине задолженность за коммуслуги превысила 39 миллиардов. С начала года украинцы недоплатили более семи миллиардов.
Украина
30.11.2018
Прошло 5 лет. Годовщина разгона студентов
Активная фаза Евромайдана началась с силового разгона студентов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Власти заявляли, что хотели поставить елку, но после нападения силовиков количество протестующих увеличилось в разы.
Украина
30.11.2018
Платежный баланс Украины в минусе на $250 млн
В октябре дефицит текущего счета платежного баланса Украины уменьшился до 863 млн долларов.
Украина
29.11.2018
Первое издание "Вечера на хуторе близ Диканьки" продали на лондонском аукционе за 6,4 млн грн
Именно эта книга первой прославила Гоголя
Украина
29.11.2018
С начала года лук подорожал на 90%: топ-5 продуктов, выросших в цене
При этом, по альтернативным данным, лук подорожал на 40%
Украина
29.11.2018
Украина закрыла иностранцам въезд в Крым
Президент Петр Порошенко пообещал наложить ограничения на живущих в Украине россиян во время военного положения. Он заверил, что права украинских граждан ограничены не будут.
Украина
29.11.2018
Украина ужесточила контроль для въезда россиян
На время военного положения пограничники будут более тщательно проверять въезжающих в страну граждан России.
Украина
29.11.2018
Украина ужесточила контроль для въезда россиян
На время военного положения пограничники будут более тщательно проверять въезжающих в страну граждан России.
Киев обратился в IMO из-за ситуации в Азове | Порошенко сообщил об усилении охраны украинской границы с Россией