Порошенко во Львове проехался на единственном в Украине электробусе
Источник: 112.ua
В пресс-службе главы государства также сообщили о том, что председатель правления ЧАО "Концерн Электрон" Юрий Бубес рассказал президенту об особенностях транспортного средства.
Электробус "Электрон" модели Е19101 - современный экологичный транспорт нового поколения, рассчитанный для комфортной перевозки до 100 пассажиров. Он сконструирован с низким полом, для лиц с ограниченными возможностями в нем предусмотрен откидной пандус и место в салоне, оборудованное ремнями безопасности. Пневматическая подвеска электробуса имеет функцию "книлинг" - снижение клиренса электробуса для удобства посадки пассажиров.
Электробус успешно эксплуатируется во Львове на регулярном маршруте с июня 2016 года и хорошо зарекомендовал себя бесперебойной работой зимой. За время эксплуатации электробус перевез около полумиллиона пассажиров.