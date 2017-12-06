Порошенко во Львове проехался на единственном в Украине электробусе

Источник: 112.ua

Президент Петр Порошенко во Львове испытал первый в Украине электробус "Электрон".

"Первый в Украине электробус "Электрон" - современный экологичный транспорт нового поколения, изготовленный во Львове", - заявил Порошенко.

В пресс-службе главы государства также сообщили о том, что председатель правления ЧАО "Концерн Электрон" Юрий Бубес рассказал президенту об особенностях транспортного средства.

Электробус "Электрон" модели Е19101 - современный экологичный транспорт нового поколения, рассчитанный для комфортной перевозки до 100 пассажиров. Он сконструирован с низким полом, для лиц с ограниченными возможностями в нем предусмотрен откидной пандус и место в салоне, оборудованное ремнями безопасности. Пневматическая подвеска электробуса имеет функцию "книлинг" - снижение клиренса электробуса для удобства посадки пассажиров.

Максимальная скорость транспортного средства - 70 км/ч, пробег без подзарядки батарей - свыше 200 км. Аккумуляторы электробуса безопасны в эксплуатации и имеют большой ресурс. Себестоимость одного километра пробега составляет 1,2 грн.

Электробус успешно эксплуатируется во Львове на регулярном маршруте с июня 2016 года и хорошо зарекомендовал себя бесперебойной работой зимой. За время эксплуатации электробус перевез около полумиллиона пассажиров.