Порошенко военным: Нужно держать порох сухим

Источник: Корреспондент.net

Украинским военным нужно в любую минуту быть готовыми продемонстрировать боеспособность. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военнослужащими 79-й десантно-штурмовой бригады и бойцами Национальной гвардии в воскресенье, 1 апреля.

Он поблагодарил бойцов за то, что они крепко держат оборону, за их мужество, доблесть и высокий боевой дух.

"Спасибо вам за то, что вы бороните каждый клочок украинской земли. Нам надо держать порох сухим. Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минутку боеспособность украинских войск", – сказал президент.

Глава государства также отметил, что на сегодняшний день армии украинцы доверяют больше всего. "И нам нужно сделать все, чтобы это доверие сохранить, и самое главное – оправдать", - подчеркнул он.

Также президент передал военным пасхальные корзины, подготовленные его женой Мариной Порошенко.