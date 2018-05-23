Порошенко вручил государственные награды морпехам

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в Николаеве вручил высокие государственные награды военнослужащим морской пехоты Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 23 мая.

Так, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты, в частности, был награжден майор Андрей Липка орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Орден За мужність III степени Порошенко вручил старшим сержантам Александру Кириенко и Андрею Мазуру, сержанту Евгению Кругляку, капитану Сергею Рыжову, старшему лейтенанту Павлу Сбитову.

Медалью За військову службу Україні были награждены старший матрос Руслан Ахметов, прапорщик Эскандер Кудусов, старший прапорщик Петр Цехмайструк, капитан Тарас Симаков и майоры Сергей Лымарь и Богдан Литвинюк.

Прапорщик Вячеслав Кубрак и старший прапорщик Сергей Скаржинец награждены медалью За бездоганну службу III степени.

Президент особо отметил выходцев из Крыма - прапорщика Эскендера Кудусова и стрелка-санитара старшего матроса Руслана Ахметова.

Также орден За мужність III степени из рук главы государства получил командир разведывательной роты 36 отдельной бригады морской пехоты, капитан Сергей Рыжов, который выполняет боевые задачи на территории Донецкой и Луганской областей с сентября 2014 года.

Кроме этого, начальник штаба, первый заместитель командира 137 отдельного батальона морской пехоты капитан Тарас Семкив награжден медалью За військову службу Україні.