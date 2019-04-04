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04.04.2019

Порошенко vs Зеленский. Чего ожидать от дебатов

Источник: Корреспондент.net

Накал страстей вокург дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко накануне второго тура нарастает. Действующий президент согласился с условиями своего оппонента провести их на арене спорткомплекса Олимпийский в Киеве. 

Но "Стадионные дебаты" превращают избирательную кампанию в шоу, говорят эксперты. А предложение Зеленского назначить арбитром Юлию Тимошенко, занявшую третье место в президентской гонке, уже больше походит на фарс. 

Дебаты Зеленского с Порошенком: борьба видеобращений

Вечером 31 марта Порошенко заявил о необходимости дебатов накануне второго тура голосования. По словам действующего президента, "судьба свела его с марионеткой Коломойского".

Зеленский ответил, что к дебатам готов: "Я готов, готов, да. Порошенко - не Порошенко, какая мне разница?". Однако позже комик отказался от них, как объяснили в его штабе, из-за плотного концертного графика. Но вскоре Зеленкий вновь передумал.

Вечером 3 апреля Зеленский опубликовал ролик с НСК Олимпийский, в котором согласился провести дебаты на этом стадионе. Он также поставил условие - медицинская экспертиза на наличие алкоголя и других наркотиков в организме кандидатов.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял вызов Зеленского и опубликовал своей видеообращение: "Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович".

"Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные направления мира. Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени. И дебаты - это не шоу", - сказал действующий президент.

Позже в штабе Порошенко предположили, что кандидаты должны оплатить аренду, выкупить билеты и раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты.

В самом Олимпийском говорят, что никаких заявак не поступала, но если они появятся, то будут рассмотрены в стандартном порядке. При этом там отмели свою аполитичность, подчеркнув, что не поддерживают ни одного из кандидатов.

Глава штаба Зеленского Иван Баканов заявил, что Порошенко не выполнил все условия, поэтому дата и время дебатов пока не определены. Баканов отметил, что они требуют от действующего президента признания Зеленского кандидатом, а также данные медицинской экспертизы.

В штабе Порошенко отметили, что действующий президент 5 апреля в девять утра готов вместе с Зеленским пройти обследование в медицинском пункте стадиона Олимпийский для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Но в команде комика отказались и позвали Порошенко в клиник Евролаб.

Затем в штабе Зеленского заявили о необходимости предварительных переговоров перед дебатами.

Вскоре Зеленский опубликовал еще одно видео, в котором "во избежание подкупа, провокаций, административного давления" предлагает назначить Тимошенко "независимым арбитром" дебатов.

Тем временем Тимошенко решила показать, что тоже умеет играть в настольный тенис. Напомним, что после объявления первых результатов, по которым лидировал Зеленский, шоумен у себя в штабе играл в пинг-понг.

 

Дебаты по закону Украины

Дебаты - это публичный обмен мнениями двух кандидатов в президенты. В украинском законодательстве говорится, что теледебаты проводятся за государственный счет, в последнюю пятницу перед днем голосования во втром туре и в прямом вечернем эфире. По календарю, в 2019 году день дебатов выпадает на 19 апреля. Выборы пройдут 21 апреля.

Кандидаты должны принимать участие лично. В случае отказа от теледебатов одного из них, время предоставляется другому кандидату для предвыборной агитации.

Дебаты организует Национальная телекомпания Украины - канал UA: Суспильне, который и выбирает ведущего. Все остальные каналы могут транслировать дебаты по желанию и бесплатно.

При этом в законе нет четкой нормы о том, где именно должны проходить дебаты - в телевизионной студии или на другой площадке. Поэтому спортивная арена не будет противоречить нормам.

Зеленский и Порошенко во втором туре. Реакция Сети

4 апреля глава правления UA: Суспильне Зураб Аласания во время круглого стола "Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли они избирателям и зачем?" заявил, что дебаты на стадионе не будут официальными, поэтому не отменяют необходимости проведения еще одних дебатов кандидатов в президенты 19 апреля.

"19 числа между 20 и 21 часами дебаты будут проведены в любом случае. Даже независимо, будут ли кандидаты, мы должны это время забронировать именно под это. В это время будут какие-то нейтральные картинки, если кандидаты не явятся, но они будут проведены. Мы будем готовы к приходу кандидатов в любом варианте - это закон", - сказал Аласания.

По данным совместного опроса Деминициатив и КМИС, более 73 процентов украинцев считают, что кандидаты в президенты должны принимать участие в публичных дебатах.

44 процента респондентов ответили - обязательно, 30 процентов - желательно. Только 18 процентов опрошенных убеждены, что такие дебаты не нужны.

Самыми выжными темами дебатов украинцы назвали следующие: Донбасс, коррупция, экономика и разваитие Украины.

 

Что говорят эксперты

Теледебаты выгодны Порошенко и невыгодны начинающему в политике Зеленскому, считают политологи.

"Понятно, что опытный риторик Порошенко переиграет в дебатах Зеленского. Но это свидетельствует о том, что у него нет других конкурентных ресурсов, а аргумент команды Зеленского, что он занят концертами, говорит о его интеллектуальной слабости", - сказал в комментарии DW киевский политолог и социолог Виктор Небоженко.

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко под влиянием эйфории от неожиданно высокого результата первого тура, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Он, также как и Небоженко, считает, что советники Зеленского сделают все возможное, чтобы избежать его участия в открытом поединке с Порошенко на телевидении.

"Они могут выдвинуть еще одно условие - согласование формулы проведения дебатов, ведь они должны проходить по процедуре, согласованной с обоими кандидатами. Но отказ Зеленского от дебатов никак не повлияет на его рейтинг", - считает Фесенко.

Политолог из аналитической группы Левиафан Николай Мельник считает, что идея дебатов на стадионе является продолжением сериала Слуга народа и образа Василия Голобородько, Зеленский.

"Команда Зеленского исходила из того, что он во время кампании будет играть Голобородько, а команда Порошенко делала ставку на государственника с правым уклоном... И сейчас происходит переход дискуссии из политической плоскости в шоу-медийную, где команда Зеленского гораздо сильнее президента ", - считает эксперт.

 

Реакция сети

В социальных сетях украинские пользователи все больше упражняются в остроумии на фоне непонятной ситуации с дебатами Порошенко и Зеленского.

 

 

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