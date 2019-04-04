Порошенко vs Зеленский. Чего ожидать от дебатов

Источник: Корреспондент.net

Накал страстей вокург дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко накануне второго тура нарастает. Действующий президент согласился с условиями своего оппонента провести их на арене спорткомплекса Олимпийский в Киеве.

Но "Стадионные дебаты" превращают избирательную кампанию в шоу, говорят эксперты. А предложение Зеленского назначить арбитром Юлию Тимошенко, занявшую третье место в президентской гонке, уже больше походит на фарс.

Дебаты Зеленского с Порошенком: борьба видеобращений

Вечером 31 марта Порошенко заявил о необходимости дебатов накануне второго тура голосования. По словам действующего президента, "судьба свела его с марионеткой Коломойского".

Зеленский ответил, что к дебатам готов: "Я готов, готов, да. Порошенко - не Порошенко, какая мне разница?". Однако позже комик отказался от них, как объяснили в его штабе, из-за плотного концертного графика. Но вскоре Зеленкий вновь передумал.

Вечером 3 апреля Зеленский опубликовал ролик с НСК Олимпийский, в котором согласился провести дебаты на этом стадионе. Он также поставил условие - медицинская экспертиза на наличие алкоголя и других наркотиков в организме кандидатов.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял вызов Зеленского и опубликовал своей видеообращение: "Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович".

"Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные направления мира. Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени. И дебаты - это не шоу", - сказал действующий президент.

Позже в штабе Порошенко предположили, что кандидаты должны оплатить аренду, выкупить билеты и раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты.

В самом Олимпийском говорят, что никаких заявак не поступала, но если они появятся, то будут рассмотрены в стандартном порядке. При этом там отмели свою аполитичность, подчеркнув, что не поддерживают ни одного из кандидатов.

Глава штаба Зеленского Иван Баканов заявил, что Порошенко не выполнил все условия, поэтому дата и время дебатов пока не определены. Баканов отметил, что они требуют от действующего президента признания Зеленского кандидатом, а также данные медицинской экспертизы.

В штабе Порошенко отметили, что действующий президент 5 апреля в девять утра готов вместе с Зеленским пройти обследование в медицинском пункте стадиона Олимпийский для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Но в команде комика отказались и позвали Порошенко в клиник Евролаб.

Затем в штабе Зеленского заявили о необходимости предварительных переговоров перед дебатами.

Вскоре Зеленский опубликовал еще одно видео, в котором "во избежание подкупа, провокаций, административного давления" предлагает назначить Тимошенко "независимым арбитром" дебатов.

Тем временем Тимошенко решила показать, что тоже умеет играть в настольный тенис. Напомним, что после объявления первых результатов, по которым лидировал Зеленский, шоумен у себя в штабе играл в пинг-понг.