10.12.2017
Порошенко: Все зло РФ в Украине фиксируют в Гааге
Источник: Корреспондент.net
Все злодеяния, которые совершает Россия в Украине, методично фиксируются в Гааге. Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю дня Международного дня прав человека.
По словам президента, Россия не сможет не избежать ответственности за совершенные преступления в украинском Крыму и Донбассе.
"И каких бы усилий не прилагала Москва, все злодеяния, которые совершает оккупант на нашей земле, методично фиксируются в Гааге", - сказал Порошенко.
По его словам, болезненной ситуация остается в Крыму, права украинцев российские оккупанты нарушают каждый день.
"И эта тенденция только усиливается", - сказал президент.
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