Порошенко: Встречи с Медведчуком прекращены

"Есть ли у кого-то сомнения в том, что Путин - враг, напал на нашу страну, убивает украинцев. Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не Украины. Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Единственная функция у господина Медведчука была - освобождение наших военнопленных и заложников", - заявил Порошенко 14 апреля на стадионе Олимпийский.

Он добавил, что встречался бы с Медведчуком, даже если бы он помог только в освобождении 74 заложников в декабре 2017 года.

"Сейчас, когда этот процесс (освобождения заложников) прекращен, прекращены и встречи", - подчеркнул Порошенко.