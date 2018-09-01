Порошенко встретился с делегацией Конгресса США

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с делегацией Конгресса США. Об этом в субботу, 1 сентября, информирует пресс-служба президента.

Во время встречи обсудили прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ, а также вопрос Крыма и Донбасса.

Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия.

Кроме этого, глава государства выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.