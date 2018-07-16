Порошенко встретился с главнокомандующим ВС США

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко встретился с главнокомандующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти и обсудил вопросы сотрудничества. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил двустороннее сотрудничество и сообщил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается.

Порошенко подчеркнул, что Украина проводит реформы, усиливая свою обороноспособность, и реформирует сектор безопасности, поскольку стратегической целью страны является вступление в НАТО. Глава государства поблагодарил США за помощь Украине.

Также сообщается, что президент во время рабочей поездки в Одесскую область посетил американский штабной корабль Mount Whitney.