Порошенко встретился с королем Испании

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с королем Испании Фелипе VI. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что во время встречи Порошенко ознакомил короля Испании с развитием ситуации в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

"Глава Украинского государства выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении украинских заложников и политических заключенных, которые незаконно удерживаются в России”, - говорится в сообщении.

Президент Украины высоко оценил поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности нашего государства в противодействии российской агрессии. В свою очередь король Фелипе VI отметил четкую позицию Украины в поддержку единства Испании.

Собеседники отметили, что за более чем 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Королевством Испания основными принципами, которые характеризовали двустороннее взаимодействие, были дружба и взаимное уважение.