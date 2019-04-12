Порошенко встретился с Макроном

Источник: Корреспондент.net

Действующий президент и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко встретился в пятницу, 12 марта, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Первый вопрос, который я поднимал на переговорах с европейскими лидерами сегодня - это установление мира в Украине. Получил заверения, что в ближайшее время будет созвано заседание на высшем уровне Нормандского формата", - прокомментировал встречу украинский президент.

Отметим, что переговоры Порошенко и Макрона в Елисейском дворце продлилась около 50 минут.