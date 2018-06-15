Порошенко встретился с послами стран G7 и ЕС

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Евросоюза. Отмечается, что стороны обсудили результаты недавней встречи лидеров стран Большой семерки в Канаде, в части поддержки Украины.

"Глава государства подчеркнул, что единство в поддержку Украины относительно восстановления территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важной", – говорится в сообщении.

Особое внимание во время встречи уделили вопросу украинских политических заключенных в России, Порошенко отметил важность международной поддержки в этом контексте.

Кроме того, президент сообщил о вступлении в силу закона об антикоррупционном суде и о том, что документ на сегодняшний день направлен в Высший совет правосудия.

Стороны обсудили и прогресс Украины на пути реформирования сектора национальной безопасности. Важное внимание также предоставлено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС.

"Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина – ЕС и Украина – НАТО в Брюсселе в июле этого года", – добавили в пресс-службе.

Ранее сегодня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой стороны обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС, который состоится 9 июля в Брюсселе.