Порошенко встретился с послами стран G7 и ЕС
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Евросоюза. Отмечается, что стороны обсудили результаты недавней встречи лидеров стран Большой семерки в Канаде, в части поддержки Украины.
Кроме того, президент сообщил о вступлении в силу закона об антикоррупционном суде и о том, что документ на сегодняшний день направлен в Высший совет правосудия.
Стороны обсудили и прогресс Украины на пути реформирования сектора национальной безопасности. Важное внимание также предоставлено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС.
"Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина – ЕС и Украина – НАТО в Брюсселе в июле этого года", – добавили в пресс-службе.
Ранее сегодня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой стороны обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС, который состоится 9 июля в Брюсселе.