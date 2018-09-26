Порошенко встретился с Трампом

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН. Фото президентов с супругами опубликовал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook в среду, 26 сентября.

Пресс-секретарь сопроводил фото подписью, в которой обратил внимание на похожие наряды президентов и их жен. "Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", - отметил Цеголко.