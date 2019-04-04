Порошенко встретился с военными на Олимпийском

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко встретился с военными в национальном спортивном комплексе Олимпийский в центре Киева. Военные проводили на стадионе тренировки.

"Спасибо, что именно такая форма реабилитации, которые возвращаются с фронта, которые возвращаются из АТО, из зоны операции объединенных сил, ведут абсолютно полноценную жизнь", - сказал Порошенко.