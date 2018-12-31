Порошенко встретит Новый год в Карпатах

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко определился с местом празднования Нового года.

Как стало известно "Стране" из источников на Банковой, эту новогоднюю ночь Петр Порошенко вместе с женой Мариной и, скорее всего, младшими детьми встретить в карпатской резиденции "Синегора". На сей раз никто на Мальдивы не полетит, чтобы избежать нового залпа критики накануне выборов.

Отметим, что дочки-двойняшки Саша и Женя, а также младший сын президента Михаил на зимние каникулы всегда приезжают в Украину, так как учатся в Великобритании и редко бывают дома.

На Прикарпатье в селе Гута (Ивано-Франковская область, Богородчанский район) находится зимняя резиденция гаранта. Расположена дача в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории составляет 10886 га. Сюда входят и ограждены охотничьи угодья, и заповедные леса вокруг.

Когда-то "Синегора" был ведомственным санаторием, а еще раньше – охотничьими угодьями австро-венгерского императора Франца-Иосифа. В 2001-м тут решили сделать президентскую дачу. С тех пор каждый глава государства перестраивал ее "под себя": Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Кстати, последний тут очень любил встречать Новый год.

На территории есть ресторан, канатная дорога и питомник с животными. По некоторым данным, общая площадь всех помещений достигает 5000 кв.м. Напротив резиденции расположен большой пруд с карпами и форелью, там же плавают дикие утки. Отдельно стоит православная часовня. Кстати, возле президентской дачи, в 600 метрах — вертолетная площадка, соединенная с основным зданием мини-автобаном.

Два года подряд президент с семьей посещал в зимнее время один и тот же курорт Шеваль Бланк (Cheval Blanc) на Мальдивских островах.