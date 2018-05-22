22.05.2018
Порошенко ввел в действие решение о выходе из СНГ
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Соответствующий документ обнародован на сайте главы украинского государства во вторник, 22 мая.
В то же время само решение СНБО, введенное в действие данным указом, на сайте президента не обнародовано, так как имеет гриф "для служебного пользования".
Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.
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