Порошенко ввел в действие решение о выходе из СНГ

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Соответствующий документ обнародован на сайте главы украинского государства во вторник, 22 мая.

В то же время само решение СНБО, введенное в действие данным указом, на сайте президента не обнародовано, так как имеет гриф "для служебного пользования".

Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.