25.01.2019
Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО
Источник: Корреспондент.net
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине".
Об этом говорится в указе Президента №17/2019 от 25 января.
Соответствующее решение СНБО засекречено.
Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Военное положение завершилось в десяти областях Украины в 14:00 26 декабря.
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