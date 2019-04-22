Порошенко: Я вернусь через пять лет

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко, который завершает свою каденцию, намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах.

Так, Порошенко заявил, что вернется на улицу Банковую, где находится здание администрации президента Украины, после следующих президентских выборов.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - заявил Порошенко.

Он также поблагодарил пришедших на акцию благодарности.

"Дорогие украинцы, и я вас благодарю. Всех, кто пришел сейчас на улицу Банковую. Украинцы по-разному провожали президентов: в 2004 году во время нашей Помаранчевой революции, в 2014 году во время Революции Достоинства, но такого, как сейчас Украина еще не видела. Это стало возможным благодаря вам", - заявил президент.

Напомним, по результатам обработи 99,8% протоколов Петр Порошенко набрал 24,46% голосов избирателей, вто время, как его оппонент Владимир Зеленский - 73,22%.